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Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Angleterre-Argentine !

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Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Angleterre-Argentine !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles. Au menu aujourd’hui : le 23e épisode du Mondial avec Nicolas Fresco, journaliste pour So Foot et Society, qui vous spoile Angleterre-Argentine ! Avec de la paix, de la paix, et encore de la paix au programme.

L’émission est disponible en direct sur la fréquence DAB+ de la Tsugi Radio à 12h et 17h30, et bien évidemment en replay sur toutes vos plateformes favorites dans la foulée.

Bonus : retrouvez également tous les jours de ce Mondial 2026 une grande histoire du football avec Légendes, notre podcast dédié… aux grandes histoires du football racontées par So FootIl y a juste à cliquer ici ! 

Bonne écoute !

Angleterre-Argentine : toujours plus que du foot

SF

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