Voilà, c’est fini. Annoncée favorite depuis le début du Mondial, la France a été ramenée sur terre par l’Espagne (2-0) en demi-finales. Une élimination sans appel, un 14 juillet, et, au réveil, la presse internationale n’a pas vraiment prévu de laisser les Bleus faire leur deuil tranquillement.

« Le meilleur collectif > les meilleurs individus »

Au Portugal, A Bola a dégainé un « Aux larmes citoyens » et reconnaît avoir attendu beaucoup plus de la France. Nous aussi. Pour le quotidien lusitanien, la Roja a livré une prestation collective comparable à sa démonstration contre l’Italie en finale de l’Euro 2012, face à des Bleus transformés en « patchwork ». Marca reste dans le même registre et estime que l’Espagne a tout simplement « effacé les étoiles françaises ». La meilleure attaque du tournoi s’est retrouvée sans lumière, faute de ballons et d’un véritable plan collectif.

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En Allemagne, Der Spiegel résume la leçon avec une équation suffisamment simple pour être comprise même après une nuit blanche : « Le meilleur collectif > les meilleurs individus ». Le Daily Mail rappelle qu’il ne sert pas à grand-chose d’aligner quatre attaquants si personne ne leur transmet le ballon, tandis que le quotidien argentin Olé évoque une « véritable correction » et des favoris « ridiculisés ». Depuis son canapé, la Gazzetta dello Sport parle, elle, d’une France « totalement anéantie », « insignifiante » et « bercée d’illusions ».

Aux armes, c’était mardi. Aux larmes, c’est mercredi.

Thierry Henry prédit une victoire logique des Espagnols