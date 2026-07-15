L’historique des Bleus en match pour la troisième place

Une dernière pour la forme et pour finir sur une bonne note. Personne ne veut la jouer, mais il le faudra bien quand même. Samedi soir, l’équipe de France disputera la petite finale de la Coupe du monde pour la quatrième fois de son histoire.

Un match en bois, un match pour du beurre, appelez ça comme vous voulez, ça reste un match de Coupe du monde tout de même. Si on ne connait pas encore l’identité de l’adversaire de nos p’tits Bleus, on peut s’offrir un retour en arrière, histoire de voir ce que ça a donné pour les trois premières de l’EDF dans ce match.

En 1958, après une défaite 5-2 face au Brésil, la France avait su relever la tête pour s’offrir l’Allemagne dans un match de tennis : victoire 6-3, avec un quadruplé de Just Fontaine. Quelques années plus tard, en 1982, c’est la tristesse qui l’emporte. Abattus par le crève cœur de Séville face à l’Allemagne, les Bleus n’ont pas envie de jouer ce match supplémentaire et s’inclinent 3-2 face à la Pologne.

Quatre ans plus tard, rebelote, face à la Belgique cette fois-ci, mais pour une victoire ! Succès 4-2 pour un deuxième podium en Coupe du monde. Du coup, les Bleus en place de trois, c’est un 2/3 pour le moment.

Une troisième troisième place ce weekend ?

Que retenir du Mondial de Michael Olise ?