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L’Espagne ouvre le score sur penalty contre la France

MBC
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L’Espagne ouvre le score sur penalty contre la France

La demi-finale de Coupe du monde commence mal pour les Bleus. Après 20 minutes disputées, l’Espagne a ouvert le score contre la France par l’intermédiaire de Mikel Oyarzabal. Juste avant la pause fraîcheur, l’attaquant de la Real Sociedad a trompé Mike Maignan d’une frappe croisée à mi-hauteur sur penalty. L’Espagnol en profite pour inscrire son cinquième but du tournoi (22e).

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Une faute évitable de Lucas Digne

Le penalty obtenu par l’Espagne a été sifflé à la suite d’une faute évitable de Lucas Digne. Sur un centre de Marc Cucurella, le numéro 3 des Bleus ne parvient pas à maîtriser le ballon de la tête. Le cuir revient finalement vers Lamine Yamal qui reçoit un vilain coup de pied du latéral français. Au préalable, la pépite du FC Barcelone avait contrôlé le ballon du bras. L’arbitre du soir Monsieur Barton a pourtant confirmé la faute et le penalty qui permet, pour l’instant, à la Roja d’éliminer les Bleus.

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Cette décision risque de susciter des débats.

Jour de défaite nationale

MBC

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