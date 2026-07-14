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Sans Pedri, avec Fabian Ruiz : La composition de l'Espagne face à la France

JD
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Sans Pedri, avec Fabian Ruiz : La composition de l'Espagne face à la France

On prend les mêmes et on recommence. En attendant l’officialisation de la composition de Didier Deschamps, Luis de la Fuente a dégainé son XI qui s’attaquera aux Bleus dès 21 heures pour une place en finale. Le sélectionneur espagnol a choisi de reconduire les mêmes joueurs que contre la Belgique en quart. Ainsi, le milieu du PSG Fabian Ruiz démarrera la rencontre, tandis que Pedri sera assis sur le banc. Pour un échange à l’heure de jeu ?

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Le XI de l’Espagne face à la France (4-3-3) : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri (capitaine), Ruiz – Lamine Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal. Sélectionneur : Luis de la Fuente.

Le président de la Fédération espagnole défend les propos racistes de Mariano Rajoy

JD

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