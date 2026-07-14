Les Bleus vont enfin jouer au frais

Après la canicule et les orages, l’équipe de France va enfin découvrir le bonheur d’avoir une météo normale dans cette Coupe du monde. Pour la première fois dans ce Mondial, les Bleus vont disputer un match dans un stade climatisé. Ce mardi soir, la demi-finale contre l’Espagne se jouera à l’AT&T Stadium d’Arlington, l’antre habituel des Dallas Cowboys. Toit fermé, climatisation allumée : pour une fois, la pause fraîcheur pourrait presque ne pas être la bienvenue.

Entre 22 et 24 degrés

Alors que le Texas est frappé par de fortes chaleurs, la température à l’intérieur de l’enceinte devrait être maintenue entre 22 et 24 degrés. Les organisateurs ont même dû importer une pelouse capable de résister au froid provoqué par la climatisation. Oui, au Texas, il fait désormais trop froid pour faire pousser de l’herbe locale.

Les Bleus n’auront donc pas besoin de souffrir de la chaleur pour nous faire transpirer.

Les journalistes des demi-finalistes se mobilisent pour Christophe Gleizes