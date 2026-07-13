Donald Trump a choisi son favori pour la Coupe du monde

Indice : Ils parlent la même langue. Après l’élimination des États-Unis face à la Belgique (1-4), Donald Trump a dû choisir son favori pour la victoire finale du tournoi organisé dans son pays. Son principal conseiller pour la Coupe du monde, Andrew Giulani, a admis au Daily Mail que le président américain allait supporter l’Angleterre en cette fin de tournoi.

Une histoire de symbole et tout le tralala

Pour expliquer le choix de son patron, Giuliani a tenté la carte de la symbolique : « Vous savez, si les États-Unis ne peuvent pas gagner lors de notre 250e anniversaire, alors une histoire formidable serait que les Anglais viennent en Amérique et gagnent pendant nos célébrations d’anniversaire. Cela fait 60 ans que l’Angleterre souffre, si j’ai bien compris, donc ce serait une magnifique victoire pour eux s’ils remportaient le tournoi. »

Ouf, on avait peur qu’il supporte les Bleus.

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