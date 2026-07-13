Un acteur de la série Ted Lasso a fait ses débuts professionnels

Football is life : on ne peut qu’être d’accord avec ça. Cristo Fernández, icône de la série télévisée Ted Lasso, a fait ses premiers pas chez les professionnels cette nuit, non pas à l’AFC Richmond, mais au Locomotive d’El Paso, club du deuxième échelon du football américain.

Annoncé en grande pompe par le club texan il y a deux mois, Fernández a donc fait ses débuts dans la nuit de vendredi à samedi, en phase de groupes de l’USL Cup, entrant à la 79e minute de jeu.

Pour rappel, Cristo Fernández joue le rôle de Dani Rojas, attaquant de l’AFC Richmond recruté par le fantasque entraîneur du club, Ted Lasso. La série suit les aventures de ce dernier à la tête de l’AFC Richmond, propulsé entraîneur d’un club de Championship malgré son passé dans le football américain. Grand succès, la série reviendra pour une quatrième saison cet été.

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Coup de com’ ou choix sportif ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Fernández n’a pas pu éviter la défaite des siens contre le New Mexico United (0-2), récoltant au passage un carton jaune huit minutes après son entrée en jeu.

Ce qui pourrait s’apparenter à un énorme coup de communication de la part du club américain peut également être perçu comme un choix sportif, étant donné que Fernández a été formé au Tecos FC, club de Guadalajara, avant de faire une pige en première division portoricaine du côté de Guayama. Finalement, des pépins physiques l’avaient éloigné des terrains et contraint à se lancer dans une carrière d’acteur, pour le moins très réussie.

Maintenant, on attend de voir Zava signer à Boulogne-sur-Mer, Roy Kent à Bari et Ted coacher la Belgique, tant qu’on y est.

Un acteur de Ted Lasso signe dans un club professionnel aux États-Unis