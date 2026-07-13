Sørloth visé par des menaces de mort

Les réseaux sociaux n’ont pas oublié Alexander Sørloth. Pas en l’encourageant, évidemment, mais en lui envoyant des menaces de mort. Après son énorme occasion manquée face à l’Angleterre, sur laquelle il a préféré frapper plutôt que servir Erling Haaland pour le potentiel 2-0, l’attaquant de l’Atlético de Madrid a reçu une vague de messages haineux après la défaite de la Norvège face au Three Lions .

Sa compagne prend la parole

Sa compagne, Lena Selnæs, a dénoncé ces messages sur les réseaux sociaux : « La Coupe du monde et le football apportent beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de haine. Je préférais ne pas y prêter attention, mais face à des commentaires comme ceux-ci, je n’ai pas le choix. » Parmi les messages reçus, on peut notamment lire : « Tu vas mourir » ou encore « On va le tuer ».

Une action ratée dans un match de football, donc, et certains ont encore trouvé le moyen de perdre toute notion de mesure.

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