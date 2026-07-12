- Mondial 2026
- Quarts
- Norvège-Angleterre (1-2)
Les notes de Norvège-Angleterre
Jude Bellingham a enfilé sa cape de super-héros et a rendu Harry Kane has-been pour qualifier l'Angleterre en demi-finales du Mondial. Que quelqu'un apporte un mouchoir à Erling Haaland.
Angleterre
Jude Bellingham
Attention, Mick Jagger va avoir envie de faire son Hey Jude.
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Noni Madueke
Les supporters norvégiens ont trouvé leur maître : on avait rarement vu un jour ramer autant que lui. Remplacé par Bukayo Saka (46e), un peu plus volontaire dans son coup de pagaie.
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Declan Rice
C’est bien connu : lorsque Declan ne marche pas, il faut le mettre dès la mi-temps dans le Rice. Remplacé par Eberechi Eze (46e), mauvaise pub pour le reconditionné.
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Harry Kane
Star rendue has-been par son propre coéquipier.
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Nico O'Reilly
Si vous êtes satisfait de celui-ci, attendez de tester le mémoire de forme… Vous ne pourrez plus vous en passer. Remplacé par Djed Spence (86e), un homme moderne qui porte le soutien-gorge.
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Norvège
Andreas Schjelderup
Grâce à son but ahurissant vous savez désormais que son nom se prononce Schjeldreyehrdjzjerjdjfhrk. Les Anglais réussiront encore à dire qu’il avait en fait tenté un centre. Ronaldinho 2002.
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Erling Haaland
On sait maintenant que les robots sont capables de pleurer.
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Julian Ryerson
Personne ne lui a dit de ne pas laver ses cheveux avec son maillot ? C’est que ça déteint ce bordel… Remplacé par Fredrik Aursnes (60e), qui lui n’a pas ce genre de problème.
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Alexander Sørloth
Un bonbon ou un Sorloth ? Bah un bonbon, hein. Remplacé par Oscar Bobb (68e), qui n’a pas fait de magie non plus.
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Ørjan Nyland
On aime pas accabler un gardien qui a fait une erreur de main, et on se souvient aussi de son gros match contre le Brésil. Par contre, on est en droit de vous informer que son nom se prononce NULand. Juste factuel.
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Par la rédaction