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Les notes de Norvège-Angleterre

Par la rédaction
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Les notes de Norvège-Angleterre

Jude Bellingham a enfilé sa cape de super-héros et a rendu Harry Kane has-been pour qualifier l'Angleterre en demi-finales du Mondial. Que quelqu'un apporte un mouchoir à Erling Haaland.

Angleterre

jude-bellingham

Jude Bellingham

Attention, Mick Jagger va avoir envie de faire son Hey Jude.

Note de la rédaction 9/10
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Noni Madueke

Les supporters norvégiens ont trouvé leur maître : on avait rarement vu un jour ramer autant que lui. Remplacé par Bukayo Saka (46e), un peu plus volontaire dans son coup de pagaie.

Note de la rédaction 2/10
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declan-rice

Declan Rice

C’est bien connu : lorsque Declan ne marche pas, il faut le mettre dès la mi-temps dans le Rice. Remplacé par Eberechi Eze (46e), mauvaise pub pour le reconditionné.

Note de la rédaction 4/10
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harry-kane

Harry Kane

Star rendue has-been par son propre coéquipier.

Note de la rédaction 5/10
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téléchargement-15

Nico O'Reilly

Si vous êtes satisfait de celui-ci, attendez de tester le mémoire de forme… Vous ne pourrez plus vous en passer. Remplacé par Djed Spence (86e), un homme moderne qui porte le soutien-gorge.

Note de la rédaction 5/10
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Norvège

andreas-schjelderup

Andreas Schjelderup

Grâce à son but ahurissant vous savez désormais que son nom se prononce Schjeldreyehrdjzjerjdjfhrk. Les Anglais réussiront encore à dire qu’il avait en fait tenté un centre. Ronaldinho 2002.

Note de la rédaction 7/10
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erling-braut-haland

Erling Haaland

On sait maintenant que les robots sont capables de pleurer.

Note de la rédaction 4/10
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julian-ryerson

Julian Ryerson

Personne ne lui a dit de ne pas laver ses cheveux avec son maillot ? C’est que ça déteint ce bordel… Remplacé par Fredrik Aursnes (60e), qui lui n’a pas ce genre de problème.

Note de la rédaction 5/10
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alexander-sorloth

Alexander Sørloth

Un bonbon ou un Sorloth ? Bah un bonbon, hein. Remplacé par Oscar Bobb (68e), qui n’a pas fait de magie non plus.

Note de la rédaction 3/10
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Ørjan Nyland

On aime pas accabler un gardien qui a fait une erreur de main, et on se souvient aussi de son gros match contre le Brésil. Par contre, on est en droit de vous informer que son nom se prononce NULand. Juste factuel.

Note de la rédaction 3/10
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