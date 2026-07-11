Une légende norvégienne parle des steaks d'Haaland

Vrai reconnait vrai. Dans un long entretien accordé à The Athletic, Johannes Klæbo, le fondeur le plus titré de l’histoire des Jeux olympiques d’hiver (11 médailles d’or olympiques), n’a eu que des mots doux pour Erling Haaland, auteur de 7 buts et une passe décisive depuis le début de cette Coupe du monde 2026, qui serait visiblement un ami de longue date.

Après quelques questions sur son immense carrière, Klæbo a été interrogé sur le régime alimentaire très spécial de l’attaquant de Manchester City. Ce dernier a joué le jeu et révélé quelques détails, notamment sur les steaks que le géant norvégien déguste quasi quotidiennement.

Embed x.com

Des steaks à prix d’or

« Je pense que je devrais vivre sous une tente pour pouvoir m’offrir le genre de steaks qu’il mange, a assuré le fondeur. Mais non, je trouve ça cool de voir qu’il prend soin de son corps. C’est incroyable de voir à quel point il est rigoureux en matière d’alimentation. Il fait tellement de choses, et tellement de bonnes choses. Je veux dire, il est rarement blessé. » Selon CBS, Haaland ingurgiterait plus de 6 000 calories par jour, soit un apport deux fois plus que les besoins nécessaires pour un homme actif.

Espérons qu’il ait encore de l’appétit pour les Three Lions.

On a trouvé un Écossais supporter de la Norvège face à l’Angleterre