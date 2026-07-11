Rudi Garcia est fier de ses joueurs

Le fan d’Eddy Merckx va pouvoir mater le Tour de France tranquillou bilou. Malgré l’élimination en quarts de finale de la Coupe du monde contre l’Espagne, la Belgique sort de ce Mondial la tête haute. Au coup de sifflet final, Rudi Garcia est passé en zone mixte. L’entraîneur français a indiqué qu’il était « fier de ses joueurs » après qu’ils ont « regardé l’Espagne les yeux dans les yeux ».

L’ancien technicien de l’OM assure que son équipe ne « méritait pas de sortir de cette manière-là », c’est-à-dire en encaissant un but décisif dans les dernières minutes après une boulette du gardien Senne Lammens, entré à la place de Thibaut Courtois, touché à la cuisse gauche. D’après Rudi Garcia, les blessures n’ont pas aidé son équipe. « C’est cruel. On perd deux joueurs importants (Courtois et Tielemans, NDLR) et même Kevin De Bruyne qui ne peut pas continuer. »

La suite du programme pour le sélectionneur des Diables rouges ? « On va se reposer et accueillir les familles à notre hôtel à Los Angeles pour reprendre un peu d’énergie positive », a répondu l’intéressé avant de quitter le stade.

Se reposer à Los Angeles >>> Se reposer à Namur.

Les notes d’Espagne-Belgique