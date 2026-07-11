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Les notes d’Espagne-Belgique

Par Julien Faure
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Les notes d’Espagne-Belgique

Malgré un manque d'efficacité longtemps problématique, l’Espagne a fini par s’en remettre à une horrible boulette de Senne Lammens. Au milieu, Rodri et Ruiz ont longtemps fait le taf.

Les tops

aymeric-laporte

Aymeric Laporte

Manuel Valls est jaloux de voir un Français aussi vite adopté par les Espagnols.

Note de la rédaction 7/10
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rodri-hernandez

Rodri Hernández

Il ressemble de plus en plus à un joueur capable d’avoir un Ballon d’or un jour.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

fabian-ruiz

Fabián Ruiz

Au diable la mode des gender reveal, vive les célébrations ballon sous le maillot.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

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Lamine Yamal

Décidément, il a très envie de nous gâcher le 14 juillet.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

thibaut-courtois

Thibaut Courtois

La vraie génération dorée, c’est lui.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

nicolas-raskin

Nicolas Raskin

Un blase de pitbull, un jeu de pitbull, une dégaine de pitbull. À quand le feat avec le vrai Pitbull ?

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

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Les flops

senne-lammens

Senne Lammens

Lammens pas ferme.

Note de la rédaction 0/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

timothy-castagne

Timothy Castagne

Avoir un tel nom de famille pour finir la gueule en sang sur un coup de coude de Cucurella. Comportement quand même.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

kevin-de-bruyne

Kevin De Bruyne

Le brassard de capitaine comme seule raison de rester 86 minutes sur le terrain.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

rudi-garcia

Rudi Garcia

A écrit 200 pages, mais n’a toujours pas rendu sa copie. Hors délais.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

mikel-merino

Mikel Merino

Avec une telle entrée, il a grillé toutes ses chances de devenir titulaire.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

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Par Julien Faure

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