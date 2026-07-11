- Mondial 2026
- Quarts
- Espagne-Belgique (2-1)
Les notes d’Espagne-Belgique
Malgré un manque d'efficacité longtemps problématique, l’Espagne a fini par s’en remettre à une horrible boulette de Senne Lammens. Au milieu, Rodri et Ruiz ont longtemps fait le taf.
Les tops
Aymeric Laporte
Manuel Valls est jaloux de voir un Français aussi vite adopté par les Espagnols.
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Rodri Hernández
Il ressemble de plus en plus à un joueur capable d’avoir un Ballon d’or un jour.
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Fabián Ruiz
Au diable la mode des gender reveal, vive les célébrations ballon sous le maillot.
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Lamine Yamal
Décidément, il a très envie de nous gâcher le 14 juillet.
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Thibaut Courtois
La vraie génération dorée, c’est lui.
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Nicolas Raskin
Un blase de pitbull, un jeu de pitbull, une dégaine de pitbull. À quand le feat avec le vrai Pitbull ?
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Les flops
Senne Lammens
Lammens pas ferme.
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Timothy Castagne
Avoir un tel nom de famille pour finir la gueule en sang sur un coup de coude de Cucurella. Comportement quand même.
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Kevin De Bruyne
Le brassard de capitaine comme seule raison de rester 86 minutes sur le terrain.
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Rudi Garcia
A écrit 200 pages, mais n’a toujours pas rendu sa copie. Hors délais.
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Mikel Merino
Avec une telle entrée, il a grillé toutes ses chances de devenir titulaire.
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Par Julien Faure