Coup dur avant même le coup d'envoi pour la Belgique

On a connu mieux avant d’affronter un ogre. Opposé à l’effrayant milieu espagnol, la Belgique ne s’attendait certainement pas à ça. Touché à l’échauffement, Youri Tielemans a dû déclarer forfait avant même le coup d’envoi du quart de finale entre la Roja et les Diables rouges.

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Un énorme coup dur pour la formation de Rudi Garcia, qui donc devoir faire sans son capitaine, quelques jours après avoir déjà perdu Amadou Onana sur blessure. Une nouvelle fois, c’est Hans Vanaken qui sort du bois pour jouer les pompiers de service.

C’est ce qu’on appelle avoir la poisse.