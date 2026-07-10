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La finale de la Coupe du monde la plus probable selon les stats

EM
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La finale de la Coupe du monde la plus probable selon les stats

Place au remake de 2022 ? Avant toute chose, il faudra passer l’Espagne ou la Belgique, qui vont s’écharper ce vendredi à 21 heures. D’après les statistiques de Football Meets Data, spécialiste dans le domaine, la France reste la favorite et, selon les projections, la finale la plus probable serait une revanche entre la France et l’Argentine.

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Et la finale la moins probable est…

La bande de DD est l’équipe qui a le plus de chances d’atteindre la finale. Selon ces statistiques, elle figure dans quatre des six finales les plus probables, avec un duel contre l’Angleterre en deuxième position (20,3 %). Sans grande surprise, l’affiche la moins probable serait un Suisse – Belgique, avec seulement 1,2 % de chances de se produire. D’ailleurs si le Graal ne se joue pas entre les Bleus et l’Albiceleste, on assisterait à une finale totalement inédite.

Chaque chose en son temps.

La FFF va pouvoir renflouer les caisses grâce à la qualif des Bleus

EM

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