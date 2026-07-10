S’abonner au mag
  • International
  • Afrique du Sud

Un sélectionneur africain claque la porte après le Mondial

EM
4 Réactions
Un sélectionneur africain claque la porte après le Mondial

La Coupe du monde a fait une nouvelle victime. Après Roberto Martínez (Portugal), Marcelo Bielsa (Uruguay), Hervé Renard (Tunisie), Ronald Koeman (Pays-Bas), Hong Myung-bo (Corée du Sud), Steve Clarke (Écosse) et Miroslav Koubek (Tchéquie), c’est au tour de Hugo Broos de quitter ses fonctions de sélectionneur de l’Afrique du Sud, d’après l’AFP. C’est donc le huitième sélectionneur à sauter du banc de son équipe après l’aventure sur le continent américain.

Un autre rôle à jouer ?

Un responsable de la fédération des Bafana Bafana aurait indiqué à l’agence de presse que « Hugo (Broos) peut continuer à travailler avec l’équipe nationale, mais dans une fonction différente ». Pour le remplacer, l’Afrique du Sud, qui a vu son aventure s’arrêter en seizièmes de finale face au Canada, penserait à Pitso Mosimane, qui avait déjà été à la tête de l’équipe entre 2010 et 2012, selon L’Équipe.

Sinon, Hervé Renard est libre.

Les tops et les flops d’Afrique du Sud-Canada

EM

Commentaires

Les membres ont posté 4 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
01
Revivez Afrique du Sud-Canada (0-1)
  • Mondia 2026
  • 16es
  • Afrique du Sud-Canada
Revivez Afrique du Sud-Canada (0-1)

Revivez Afrique du Sud-Canada (0-1)

Revivez Afrique du Sud-Canada (0-1)
Articles en tendances

Boutique SO - Tirage

Maradona dans les rues de Buenos Aires, 1981

à partir de 55€



C'est une putain de bonne question !

Quel adversaire préférez-vous pour la France en demi-finales ?

L'Espagne
La Belgique
Fin Dans 8h
136
49

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.