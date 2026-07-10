Un sélectionneur africain claque la porte après le Mondial

La Coupe du monde a fait une nouvelle victime. Après Roberto Martínez (Portugal), Marcelo Bielsa (Uruguay), Hervé Renard (Tunisie), Ronald Koeman (Pays-Bas), Hong Myung-bo (Corée du Sud), Steve Clarke (Écosse) et Miroslav Koubek (Tchéquie), c’est au tour de Hugo Broos de quitter ses fonctions de sélectionneur de l’Afrique du Sud, d’après l’AFP. C’est donc le huitième sélectionneur à sauter du banc de son équipe après l’aventure sur le continent américain.

Un autre rôle à jouer ?

Un responsable de la fédération des Bafana Bafana aurait indiqué à l’agence de presse que « Hugo (Broos) peut continuer à travailler avec l’équipe nationale, mais dans une fonction différente ». Pour le remplacer, l’Afrique du Sud, qui a vu son aventure s’arrêter en seizièmes de finale face au Canada, penserait à Pitso Mosimane, qui avait déjà été à la tête de l’équipe entre 2010 et 2012, selon L’Équipe.

Sinon, Hervé Renard est libre.

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