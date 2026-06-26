En direct : Afrique du Sud-Canada (0-0)

Salut les fangios !

Alors, vous êtes prêts pour voir de la sueur et des larmes, et si possible pas trop de sang pour ce premier seizième de finale de l'histoire de la Coupe du monde ? Et on oublie surtout pas de remercier tonton Gianni pour cette grande nouveauté qui nous offre cet Afrique du Sud-Canada de gala. Échauffez-vous bien, ça démarre dans quinze minutes !