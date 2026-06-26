S’abonner au mag
  • Mondia 2026
  • 16es
  • Afrique du Sud-Canada

En direct : Afrique du Sud-Canada (0-0)

Par Baptiste Brenot
Réactions
En direct : Afrique du Sud-Canada (0-0)
0 - 0

À jouer

 

Salut les fangios !

Alors, vous êtes prêts pour voir de la sueur et des larmes, et si possible pas trop de sang pour ce premier seizième de finale de l'histoire de la Coupe du monde ? Et on oublie surtout pas de remercier tonton Gianni pour cette grande nouveauté qui nous offre cet Afrique du Sud-Canada de gala. Échauffez-vous bien, ça démarre dans quinze minutes !

Par Baptiste Brenot

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
10
Revivez Afrique du Sud-Corée du Sud (1-0)
  • Mondial 2026
  • Gr. A
  • Afrique du Sud-Corée du Sud
Revivez Afrique du Sud-Corée du Sud (1-0)

Revivez Afrique du Sud-Corée du Sud (1-0)

Revivez Afrique du Sud-Corée du Sud (1-0)
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Boutique SO - Tirage

Maradona dans les rues de Buenos Aires, 1981

à partir de 55€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.