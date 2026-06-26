- Mondia 2026
- 16es
- Afrique du Sud-Canada
En direct : Afrique du Sud-Canada (0-0)
Par Baptiste Brenot
Salut les fangios !
Alors, vous êtes prêts pour voir de la sueur et des larmes, et si possible pas trop de sang pour ce premier seizième de finale de l'histoire de la Coupe du monde ? Et on oublie surtout pas de remercier tonton Gianni pour cette grande nouveauté qui nous offre cet Afrique du Sud-Canada de gala. Échauffez-vous bien, ça démarre dans quinze minutes !
Afrique du Sud
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Canada
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
RW Ronwen Williams KM Khuliso Mudau IO Ime Okon MM Mbekezeli Mbokazi AM Aubrey Modiba TM Thalente Mbatha SS Sphephelo Sithole TM Thapelo Maseko RM Relebohile Mofokeng OA Oswin Appollis EM Evidence Makgopa
Par Baptiste Brenot