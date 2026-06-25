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L'Afrique du Sud qui l'emporte face à la Corée du Sud et s'offre une qualification historique

Par Léna Bernard
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L'Afrique du Sud qui l'emporte face à la Corée du Sud et s'offre une qualification historique

Opposée à la Corée du Sud, l'Afrique du Sud a déjoué les pronostics en s'imposant face aux Guerriers Taegeuk (1-0). Les Bafana Bafana récupèrent donc la deuxième place du classement de ce groupe A et verront les 16es de finale pour la première fois de leur histoire.

Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud

But : Maseko (63e) pour les Bafana Bafana

Alors que les positions pouvaient encore bouger dans ce groupe A où seul le Mexique était assuré de voir la suite de la compétition, l’Afrique du Sud a signe le gros coup de la journée. Un succès précieux face à la Corée du Sud grâce à la réalisation de Thapelo Maseko qui assure la deuxième place et la qualification aux Bafana Bafana.

Plus d’informations à venir…

Afrique du Sud (4-2-3-1) : Williams – Modiba, Mbokazi, Okon, Mudau – Sithome, Mbatha – Appollis (Moremi, 62e), Mofokeng (Adams, 80e), Maseko (Rayners, 75e) – Makgopa. Sélectionneur : Hugo Broos.

Corée du Sud (3-4-3) : Kim – Lee, Kim (Park, 66e), Lee – Seol, Paik (Kim, 46e), Hwang, Lee (Castrop, 46e) – Lee, Oh (Cho, 74e), Hwang (Son, 46e). Sélectionneur : Hong Myung-bo.

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Par Léna Bernard

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