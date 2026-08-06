La fédération sud-coréenne et son sélectionneur au centre d'une enquête

Qui aurait cru qu’une élimination aurait autant de conséquences ? Ce jeudi selon l’AFP, les locaux de la KFA à Séoul et à Cheonan ont été perquisitionnés dans le cadre d’une enquête sur les conditions de la nomination de Hong Myung-bo au poste de sélectionneur en 2024.

Les autorités cherchent à déterminer si de hauts responsables de la Fédération sont intervenus de manière irrégulière dans le processus. Les enquêteurs ont notamment saisi des documents, des téléphones et des données informatiques. Hong Myung-bo avait lui-même été entendu comme suspect deux jours plus tôt, sans qu’aucune charge ne soit annoncée contre lui pour le moment.

Un choix qui ne passe toujours pas

La nomination de la légende sud-coréenne avait déjà provoqué une grosse polémique il y a deux ans. Après plusieurs mois de recherches et des entretiens avec différents candidats étrangers, la Fédération avait finalement choisi Hong à l’issue d’une courte rencontre. Un processus de recrutement plus proche du café entre amis que de l’entretien d’embauche.

On ne rigole pas avec le football dans le pays du matin pas si calme que ça.

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