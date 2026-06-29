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Le sélectionneur de la Corée du Sud menacé de mort

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Le sélectionneur de la Corée du Sud menacé de mort

Ça va beaucoup trop loin. Alors que la Corée du Sud a dû dire adieu à la qualification en seizièmes de finale après sa défaite face à l’Afrique du Sud (1-0), le sélectionneur Hong Myung-bo aurait reçu des menaces de mort après avoir annoncé sa démission selon Radio Seoul.

La police sud-coréenne a donc lancé une enquête : un type qui prétendrait être un États-Unien de 41 piges aurait clamé vouloir tuer le tacticien lors de son arrivée à l’aéroport d’Incheon. Et ce n’est pas tout : outre la publication en ligne, l’indignation générale se traduit aussi par la diffusion d’une image retouchée suggérant que Hong aurait ordonné aux joueurs de se disperser à son arrivée à l’aéroport, ainsi que par l’affichage de pancartes « Hong Myung-bo interdit d’accès » dans les restaurants et cafés de la province de Gyeonggi.

Des tensions latentes depuis deux ans

Le mécontentement des supporters vis-à-vis de Hong Myung-bo ne date pas d’hier. En effet, le bonhomme a repris les commandes des Guerriers Taeguk en juillet 2024, et sa nomination avait déjà soulevé de nombreuses interrogations quant à la transparence du processus de sélection de la Fédération coréenne : il récupérait alors un poste déjà occupé tant bien que mal pendant 19 matchs entre 2013 et 2014, jusqu’à l’élimination en phase de groupes de la Coupe du monde 2014.

Mais le foot à l’origine, c’est un jeu, non ?

Revivez Afrique du Sud-Corée du Sud (1-0)

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