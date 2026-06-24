Pronostic Afrique du Sud Corée du Sud : analyse, cotes et prono Coupe du Monde 2026

Pronostic Afrique du Sud – Corée du Sud : analyse complète, statistiques et notre pari vainqueur Corée du Sud pour ce match de Coupe du Monde 2026.

Informations clés L’Afrique du Sud n’a gagné aucun de ses 5 derniers matchs (3N, 2D).

La Corée du Sud a remporté 3 de ses 5 derniers matchs, dont une victoire contre la Tchéquie.

Les deux équipes ne se sont jamais affrontées en compétition récente.

L’Afrique du Sud doit impérativement gagner pour espérer se qualifier.

La Corée du Sud n’a pas marqué lors de ses deux derniers déplacements.

Infos du match Stade Estadio Monterrey (Guadalupe, Mexico) — capacité 51 243 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Afrique du Sud Hugo Broos Entraîneur Corée du Sud Hong Myung-bo

L’Afrique du Sud n’a toujours pas goûté à la victoire en 2026. Trois nuls, deux défaites, et une attaque en panne sèche : les chiffres ne mentent pas. Sous pression, l’équipe d’Hugo Broos doit s’imposer pour voir la phase à élimination directe. En face, la Corée du Sud s’avance avec 3 points, une dynamique plus convaincante et la possibilité de se qualifier même avec un nul. L’enjeu est à sens unique : tout ou rien pour les Bafana Bafana, gestion froide pour les Guerriers Taeguk.

Retrouvez le suivi complet du match dans notre direct Afrique du Sud-Corée du Sud.

Corée du Sud en position de force, Afrique du Sud dos au mur

Forme récente de l’Afrique du Sud

Date Domicile Score Extérieur Résultat 18/06/2026 Tchéquie 1-1 Afrique du Sud D 11/06/2026 Mexique 2-0 Afrique du Sud L 06/06/2026 Jamaïque 1-1 Afrique du Sud D 29/05/2026 Afrique du Sud 0-0 Nicaragua D 31/03/2026 Afrique du Sud 1-2 Panama L

Cinq matchs sans victoire et une défense qui craque à chaque faux pas. L’attaque sud-africaine peine à faire la différence : seulement trois buts inscrits, dont un penalty tardif contre la Tchéquie. Les absences de Sphephelo Sithole et Themba Zwane n’ont rien arrangé. La série de trois nuls montre une équipe qui ne s’effondre pas, mais qui n’avance plus. Un seul clean sheet et deux rencontres sans marquer : les chiffres plombent la confiance avant ce rendez-vous couperet de Coupe du monde 2026.

Forme récente de la Corée du Sud

Date Domicile Score Extérieur Résultat 19/06/2026 Mexique 1-0 Corée du Sud L 12/06/2026 Corée du Sud 2-1 Tchéquie W 04/06/2026 Corée du Sud 1-0 Salvador W 31/05/2026 Corée du Sud 5-0 Trinidad & Tobago W 31/03/2026 Autriche 1-0 Corée du Sud L

Trois victoires nettes à domicile, deux défaites sans marquer à l’extérieur : la Corée du Sud varie selon le contexte. Mais au Mexique, elle a déjà montré qu’elle pouvait se relever, comme face à la Tchéquie (2-1). Huit buts marqués sur la période, deux clean sheets, et peu de matchs ouverts (seulement deux à plus de 2,5 buts). La solidité défensive compense un secteur offensif parfois timide loin de ses bases.

Pour un autre exemple de sélection africaine qui a marqué l’histoire du tournoi, découvrez le Ghana dans l’histoire de la Coupe du monde.

Le contexte du match et historique des confrontations

Afrique du Sud – Corée du Sud : ces deux sélections ne se sont jamais croisées récemment. Ce match de la Coupe du monde 2026 s’annonce donc comme une première confrontation officielle entre les deux nations.

Notre pronostic et analyse des cotes

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► Le pari « Corée du Sud vainqueur » est coté à 1,60. La dynamique du moment, les trois victoires récentes et la fragilité offensive sud-africaine justifient cette cote. Mais la Corée du Sud reste sur deux défaites hors de ses terres : la fébrilité offensive pourrait relancer l’Afrique du Sud si la réussite change de camp.

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Un match reste toujours ouvert, surtout dans un Mondial : aucun pari n’échappe à l’incertitude. Le pronostic Afrique du Sud – Corée du Sud reste donc à prendre avec précaution, même si la tendance actuelle penche clairement vers les Guerriers Taeguk.

En direct : Afrique du Sud-Corée du Sud (0-0)