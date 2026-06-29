Les supporters de la Corée du Sud veulent bannir leur ex-sélectionneur

Pire que Domenech en France. L’élimination de la Corée du Sud a été vécue comme un véritable traumatisme au pays, au point que le président Lee Jae-myung a demandé à son ministre des Sports d’enquêter sur cette désillusion. De son côté, le sélectionneur Hong Myung-bo a baissé le rideau aussitôt.

« 2026, le jour où le football sud-coréen a disparu »

La démission du sélectionneur n’est pas suffisante pour les supporters de la Corée du Sud. Un communiqué intitulé « 2026, le jour où le football sud-coréen a disparu », relayé par le Korea Herald, demande un bannissement du tacticien jusqu’à ce que les « problèmes profondément enracinés » de ce sport soient éradiqués : « Hong n’a présenté ni excuses ni demande de pardon, jusqu’au bout. Au lieu de cela, il a tenu des propos incohérents et a insulté les supporters de football coréens. Il ne doit plus rester dans le football coréen. »

Courage à son successeur.

Le sélectionneur de la Corée du Sud menacé de mort