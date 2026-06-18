La Tchéquie frustrée par l’Afrique du Sud

Nettement dominée par la Tchéquie en première période, l’Afrique du Sud, maladroite, n’a jamais cessé d’y croire et a été récompensée en fin de rencontre par un penalty transformé par Mokoena (1-1). Battues lors de leur entrée en lice, les deux sélections devront s’en contenter.

Tchéquie 1-1 Afrique du Sud

Buts : Sadílek (6e) pour les Tchèques // Mokoena (SP, 83e) pour les Sud-Africains

Pour le lancement de la 2e journée de la Coupe du monde 2026, la Tchéquie, longtemps supérieure à l’Afrique du Sud, a dû se contenter du match nul à la suite d’un penalty concédé en toute fin de rencontre par le Lyonnais Pavel Šulc. Les hommes de Hugo Broos ont eu le mérite de ne jamais rien lâcher dans cette partie, malgré une production pas toujours reluisante.

L’éclair de Sadílek

Dès les premières minutes de la rencontre, les Tchèques frappent un grand coup. À la suite d’une belle séquence collective partie d’une touche au milieu de terrain, Alexandr Sojka sert magnifiquement Michal Sadílek dans la surface, qui n’a plus qu’à croiser sa frappe pour donner les commandes aux hommes de Miroslav Koubek (1-0, 6e).

Après cette enflammade précoce, le rythme est rapidement descendu et il a fallu attendre la 37e minute avant de vibrer à nouveau. Dans la foulée d’une remontée de balle rapide de Thapelo Maseko, Khuliso Mudau déborde sur le côté avant de tenter un centre tir, mais Matěj Kovář ferme parfaitement son angle et dévie le ballon en corner (37e). Les Bafana Bafana poussent, et sont tout près de réduire l’écart quand le portier de la Tchéquie se troue sur une sortie aérienne, mais Maseko voit sa tentative être contrée par le capitaine Ladislav Krejcí (45e+5).

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La main maudite de Šulc

En faisant entrer du sang neuf, notamment avec le virevoltant Relebohile Mofokeng, Hugo Broos tente de sonner la révolte, mais c’est pourtant bien les Tchèques qui rentrent le mieux dans le second acte, à l’image d’un nouveau coup de casque de Patrik Schick, parfaitement capté par le portier adverse (48e). Maladroits mais avec une dalle énorme, les Sud-Africains ne lâchent rien et il faut un petit miracle pour qu’ils voient le match se renverser dans leur sens.

Sur une tentative en bout de course de Maseko, le joueur de l’Olympique lyonnais Pavel Šulc contre le ballon de la main dans sa surface de réparation et provoque un penalty. Teboho Mokoena s’en charge et remet les deux équipes à égalité en prenant à contre-pied Kovár (1-1, 83e). Transcendés par ce pion, les Sud-Africains cherchent à gratter deux points supplémentaires, mais malgré un missile de l’entrant Relebohile Mofokeng aux 20 mètres et une ultime action de Makgopa (90e+5), le score ne bougera pas. Toutes deux battues lors de leur entrée en lice, la Tchéquie et l’Afrique du Sud glanent leurs premiers points dans ce Mondial 2026 au terme d’un match séduisant, malgré le score. Ces nations devront désormais remporter leur dernier match de groupe pour espérer se qualifier pour le prochain tour.

Tchéquie (5-3-2) : Kovár – Krejcí, Hranác, Holes, Sojka (Zeleny, 55e), Sadílek (Souček, 67e) – Cerv (Zima, 78e), Darida (Šulc, 55e), Coufal – Hložek (Provod, 68e), Schick. Sélectionneur : Miroslav Koubek.

Afrique du Sud (4-3-3) : Williams – Modiba, Mbokazi, Okon, Mudau – Adams (Mofokeng, 46e), Mokoena, Mbatha – Appollis, Rayners (Makgopa, 66e), Maseko. Sélectionneur : Hugo Bross.