Pronostic République tchèque Afrique du Sud : analyse et prono Coupe du monde 2026

Ce 18 juin, à 18 heures, la République tchèque et l’Afrique du Sud lance la deuxième journée de la Coupe du monde 2026. Découvrez nos analyses et notre pronostic : victoire de la République tchèque.

Informations clés La République tchèque a perdu 1-2 contre la Corée du Sud.

L’Afrique du Sud reste sur 3 nuls et 2 défaites.

Aucun affrontement récent entre les deux équipes.

L’Afrique du Sud aura des absences importantes après les expulsions du premier match.

Infos du match Stade Atlanta Stadium (Atlanta, GA, USA) — capacité de 71 000 places Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 2 Entraîneur République tchèque Miroslav Koubek Entraîneur Afrique du Sud Hugo Broos

La Tchéquie et l’Afrique du Sud s’affrontent dans un match crucial de la phase de groupe de la Coupe du monde 2026. Les deux équipes ont perdu leur premier match, la Tchéquie s’inclinant 2-1 face à la Corée du Sud, tandis que l’Afrique du Sud a été battue 2-0 par le Mexique. Ce duel au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta revêt donc une importance capitale pour les deux nations, qui cherchent à rester en lice pour la qualification. Les Sud-Africains devront composer sans Sphephelo Sithole et Themba Zwane, exclus lors du match précédent. La Tchéquie, sous la houlette de Miroslav Koubek, espère tirer parti de sa solidité défensive et de ses phases arrêtées pour prendre l’avantage.

Forme récente de la Tchéquie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 12/06/2026 Corée du Sud 1-2 Tchéquie D 05/06/2026 Guatemala 1-3 Tchéquie V 31/05/2026 Tchéquie 2-1 Kosovo V 31/03/2026 Tchéquie 2-2 Danemark N 26/03/2026 Tchéquie 2-2 Irlande N

La Tchéquie arrive avec une série globalement positive, marquée deux victoires aux tirs au but pour se qualifier, puis deux victoires en préparation. Malgré un revers contre la Corée du Sud lors du premier match, l’équipe a montré sa capacité à marquer avec régularité, totalisant 13 buts inscrits lors des 5 derniers matchs. Les performances de Patrik Schick, attaquant vedette, et de Tomáš Souček, efficace sur coups de pied arrêtés, seront cruciales pour espérer un succès lors de cette rencontre.

Forme récente de l’Afrique du Sud

Date Domicile Score Extérieur Résultat 11/06/2026 Mexique 2-0 Afrique du Sud D 06/06/2026 Jamaïque 1-1 Afrique du Sud N 29/05/2026 Afrique du Sud 0-0 Nicaragua N 31/03/2026 Afrique du Sud 1-2 Panama D 27/03/2026 Afrique du Sud 1-1 Panama N

L’Afrique du Sud peine à trouver le chemin de la victoire, restant sur une série de trois nuls et deux défaites. Leur dernier match contre le Mexique a mis en lumière des faiblesses défensives, exacerbées par les expulsions de Sithole et Zwane. Malgré cela, le talent de jeunes joueurs comme Relebohile Mofokeng peut offrir des opportunités en contre-attaque.

Historique des confrontations

La Tchéquie et l’Afrique du Sud ne se sont pas affrontés récemment.

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Le pari « Tchéquie mène à la mi-temps » est coté à 2.56. La Tchéquie a montré une capacité à prendre l’avantage tôt dans le match, notamment grâce à l’efficacité de Tomáš Souček sur coups de pied arrêtés. L’Afrique du Sud, affaiblie par des absences, pourrait souffrir lors des premières minutes.

En conclusion, si la Tchéquie part avec un léger avantage, rien n’est jamais acquis dans le cadre d’un tournoi mondial où chaque match peut réserver son lot de surprises.

En direct : Tchéquie-Afrique du Sud (0-0)