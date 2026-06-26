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Marseille va se mettre au texan

ABS
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Marseille va se mettre au texan

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Carina Baltrip-Reyes dans ses rangs. En provenance de la Lazio, au passage emplâtrée dans une histoire peu glorieuse, la joueuse originaire du Texas viendra renforcer le secteur défensif du club olympien.

Un mercato bien lancé

Elle a joué 27 matchs la saison passée avec le club italien et avait également pris part au mondial 2023 avec la sélection panaméenne.

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Avec ce nouveau recrutement, la section féminine de l’OM montre bien son ambition de venir concurrencer, à terme, les plus gros poissons de la Arkema Première League et continue la reconstruction d’un effectif qui sera amené à fortement évoluer cet été. Récemment, l’OM avait déjà officialisé l’arrivée de trois renforts… mais aussi le départ de 14 joueuses. Et c’est pas fini !

C’est l’effet CEPAC ?

Le Vélodrome a un nouveau nom

ABS

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