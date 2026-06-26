Pronostic Égypte Iran : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Égypte – Iran : analyse complète, conseils de pronostic et cotes. Notre pari conseillé : victoire de l’Égypte. Découvrez notre analyse pour la Coupe du Monde.

Informations clés L’Égypte reste sur 2 victoires en 5 matchs, dont un succès 3-1 contre la Nouvelle-Zélande.

L’Iran a enchaîné deux nuls en phase de groupes, sans victoire au Mondial.

Mohamed Salah (Égypte) et Mehdi Taremi (Iran) sont les joueurs offensifs clés.

Aucun des deux pays n’a remporté de confrontation directe récente.

Infos du match Stade Seattle Field (Seattle, WA, USA) — capacité 66 925 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Égypte Hossam Hassan Entraîneur Iran Amir Ghalenoei

L’Égypte aborde cette dernière journée de la phase de groupe avec la position de leader provisoire, forte de ses 4 points acquis contre la Belgique (1-1) et la Nouvelle-Zélande (3-1). Une victoire lui assurerait la première place, tandis que l’Iran, qui reste en embuscade avec deux nuls (2-2 face à la Nouvelle-Zélande puis 0-0 contre la Belgique), doit absolument s’imposer pour espérer franchir ce cap historique. Le contexte est tendu : les Pharaons peuvent valider leur qualification sans dépendre d’autres résultats, mais ils devront composer avec les absences de Fathy et Abdelmaguid. L’Iran, emmené par Mehdi Taremi, n’a pas encore gagné dans cette Coupe du monde et s’appuie sur sa solidité défensive et un jeu de transition efficace. Le stade de Seattle, terrain neutre, promet une rencontre où l’enjeu sportif primera sur l’esthétique.

Pour mieux cerner le contexte et les acteurs clés égyptiens, découvrez aussi l’article consacré à Hossam et Ibrahim Hassan, figures emblématiques de l’histoire du football égyptien.

Forme récente des deux équipes

Date Domicile Score Extérieur Résultat 22/06/2026 Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte W 15/06/2026 Belgique 1-1 Égypte D 06/06/2026 Brésil 2-1 Égypte L 28/05/2026 Égypte 1-0 Russie W 31/03/2026 Espagne 0-0 Égypte D

L’Égypte affiche une dynamique positive, avec deux succès obtenus lors de ses cinq dernières sorties. Vainqueurs de la Russie (1-0) en préparation puis de la Nouvelle-Zélande (3-1) pour leur première victoire en Coupe du monde, les hommes de Hossam Hassan ont également su tenir tête à la Belgique (1-1). L’équipe s’appuie sur la vitesse de Mohamed Salah, décisif lors des deux premiers matchs (un but, deux passes décisives), et la polyvalence offensive de Marmoush et Ziko. Sur cette série, les Pharaons ont enregistré deux clean sheets et n’ont manqué de marquer qu’une seule fois (0-0 contre l’Espagne). L’absence de Fathy et Abdelmaguid ampute toutefois la rotation défensive pour ce rendez-vous décisif.

Date Domicile Score Extérieur Résultat 21/06/2026 Belgique 0-0 Iran D 16/06/2026 Iran 2-2 Nouvelle-Zélande D 04/06/2026 Iran 2-0 Mali W 29/05/2026 Iran 3-1 Gambia W 31/03/2026 Iran 5-0 Costa Rica W

Invaincue sur ses cinq dernières rencontres, l’Iran est néanmoins restée sur deux nuls lors de ses premiers matchs de Coupe du monde. L’équipe d’Amir Ghalenoei avait affiché une attaque prolifique en amical (5-0 contre le Costa Rica, 3-1 face à la Gambie), mais peine à convertir ses occasions dans le tournoi (2 buts en 2 matchs). Les performances défensives restent solides, avec trois clean sheets et seulement trois buts concédés sur la période. Mehdi Taremi et Saman Ghoddos restent les atouts majeurs pour dynamiser un secteur offensif qui devra se montrer plus réaliste face à l’Égypte.

Historique des confrontations

Égypte et Iran ne se sont pas affrontés lors des cinq dernières années en compétition officielle ou amicale.

Notre pronostic pour Égypte – Iran

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► Le pari « Égypte vainqueur » est coté à 2,45. Cette cote correspond à une probabilité implicite d’environ 41 %, ce qui reflète l’équilibre perçu entre une Égypte plus efficace offensivement (6 buts marqués sur les 5 derniers matchs) et une Iran qui reste difficile à battre (aucune défaite sur la même période, 3 clean sheets). L’absence de Fathy et d’Abdelmaguid dans les rangs égyptiens limite cependant les options défensives, ce qui pourrait profiter à l’Iran, surtout si Taremi retrouve son efficacité. Le principal risque pour ce pari reste la capacité de l’Iran à verrouiller le score, comme lors du 0-0 face à la Belgique.

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À l’échelle du tournoi, la dynamique de cette poule pourrait aussi influencer les affiches à venir. Pour suivre l’évolution du tableau et découvrir les autres affiches des seizièmes de finale, consultez notre article sur les affiches des seizièmes du Mondial.

Notre pari bonus

Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 2.20. Sur les cinq derniers matchs, l’Égypte a vu les deux équipes marquer à trois reprises, tandis que l’Iran a concédé au moins un but dans deux de ses cinq rencontres. La présence de profils offensifs confirmés de part et d’autre (Salah, Taremi) et la nécessité de s’imposer pour l’Iran rendent ce scénario plausible, même si le contexte à fort enjeu peut brider les attaques.

Comme souvent dans un match à enjeu, rien n’est jamais acquis : la prudence reste de mise quand il s’agit de parier sur une rencontre aussi serrée et décisive comme Égypte – Iran.

L’Iran demande l’annulation du match des fiertés contre l’Égypte