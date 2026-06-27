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L'Iran trébuche contre l'Égypte et doit attendre pour sa qualification

Par Ulysse Llamas
1' 1 minute
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L'Iran trébuche contre l'Égypte et doit attendre pour sa qualification

Contre une Égypte soporifique (1-1), l'Iran a marqué un but, finalement hors-jeu d'un poil, puis a touché la barre transversale lors du temps additionnel. Ces deux coups du sort condamnent la Team Melli à attendre pour savoir si elle va se qualifier. L'Égypte, elle, affrontera l'Australie en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Égypte 1-1 Iran

Buts : Saber (5e) pour les Pharaons // Rezaeian (14e) pour la Team Melli.

Plus d’informations à suivre…

Égypte  (4-3-3) : Shobeir – Hany, Abdelmonem, Rabia, Fatouh – Saber, Lasheen – Zico, Salah (cap.), Ashour, Trezeguet. Sélectionneur : Hossam Hassan.

Iran (5-4-1) : Beiranvand – Rezaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi – Ghoddos, Ghorbani, Ezatolahi – Taremi (cap.), Mohebi. Sélectionneur : Amir Ghalenoei.

Revivez Égypte-Iran (1-1)

Par Ulysse Llamas

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