Mondial 2026

Gr. G.

Égypte-Iran (1-1)

L'Iran trébuche contre l'Égypte et doit attendre pour sa qualification

Par Ulysse Llamas le Samedi 27 Juin à 07:06 1' 1 minute Réactions

Contre une Égypte soporifique (1-1), l'Iran a marqué un but, finalement hors-jeu d'un poil, puis a touché la barre transversale lors du temps additionnel. Ces deux coups du sort condamnent la Team Melli à attendre pour savoir si elle va se qualifier. L'Égypte, elle, affrontera l'Australie en seizièmes de finale de la Coupe du monde.