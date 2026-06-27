- Mondial 2026
- Gr. G.
- Égypte-Iran (1-1)
L'Iran trébuche contre l'Égypte et doit attendre pour sa qualification
Contre une Égypte soporifique (1-1), l'Iran a marqué un but, finalement hors-jeu d'un poil, puis a touché la barre transversale lors du temps additionnel. Ces deux coups du sort condamnent la Team Melli à attendre pour savoir si elle va se qualifier. L'Égypte, elle, affrontera l'Australie en seizièmes de finale de la Coupe du monde.
Égypte 1-1 Iran
Buts : Saber (5e) pour les Pharaons // Rezaeian (14e) pour la Team Melli.
Plus d’informations à suivre…
Égypte (4-3-3) : Shobeir – Hany, Abdelmonem, Rabia, Fatouh – Saber, Lasheen – Zico, Salah (cap.), Ashour, Trezeguet. Sélectionneur : Hossam Hassan.
Iran (5-4-1) : Beiranvand – Rezaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi – Ghoddos, Ghorbani, Ezatolahi – Taremi (cap.), Mohebi. Sélectionneur : Amir Ghalenoei.Revivez Égypte-Iran (1-1)
Par Ulysse Llamas