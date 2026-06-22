L'Égypte renverse la Nouvelle-Zélande

Ce fut long à se dessiner, mais l'Égypte a décroché une victoire précieuse ce lundi face à une Nouvelle-Zélande encore loin d'être ridicule (1-3). Les Pharaons sont en tête du groupe G et ne sont plus qu'à un pas de continuer l'aventure.

Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte

Buts : Surman (15e) pour la Nouvelle-Zélande // Ziko (58e), Salah (67e) et Trezeguet (82e) pour l’Égypte

Il aura donc fallu attendre le quatrième match de ce groupe G pour enfin voir une victoire. L’Égypte s’en est chargée dans la nuit de dimanche à lundi – pour nous Français -, à Vancouver, en renversant une situation pourtant bien mal embarquée contre la Nouvelle-Zélande (1-3). Les Kiwis, loin d’être trop verts dans cette compétition, ne devront pas perdre contre la Belgique au prochain match pour espérer continuer leur Mondial.

Ce sont d’ailleurs les hommes de Darren Bazeley qui ont le mieux entamé la partie, davantage dans l’intensité que leurs adversaires. C’est donc assez logiquement qu’ils ont pris l’avantage grâce à une tête sur corner signée Finn Surman, oublié par l’arrière-garde égyptienne (1-0, 15e). Un premier électrochoc qui a mené à un léger mieux pour les Pharaons, qui ont repris le contrôle des opérations jusqu’en fin de premier acte, sans pour autant revenir au score. Mais c’est surtout après la mi-temps qu’on a senti une vraie différence et un visage beaucoup plus offensif proposé par la bande d’Hossam Hassan. Le sentiment d’urgence, sans doute, et une vraie baisse de régime de leurs adversaires, aussi, ont permis aux Égyptiens d’égaliser, avec un coup de casque signé Mostafa Ziko (1-1, 58e).

Une Égypte à deux vitesses

Il s’agissait là d’un réel point de bascule, puisque la domination du septuple vainqueur de la CAN allait grandir minute par minute. Quelques instants plus tard, Mohamed Salah profitait d’une situation confuse, avec un joueur néo-zélandais, pour permettre à son équipe de passer devant, sur une frappe du gauche à ras-de-terre clinique (1-2, 67e). Avant le coup de grâce, sur corner, porté par Trézéguet (1-3, 82e), sur une tête plongeante. Abattus par la tournure des événements, les Néo-Zélandais ne se sont jamais relevés derrière, et les voilà désormais dans une posture compliquée : un point en deux matches et la Belgique qui se présente au prochain match. Pour l’Égypte, c’est la fin de 92 ans d’attente et enfin une première victoire dans un Mondial. Sauf scénario rocambolesque, les Pharaons devraient bel et bien voir la suite de la compétition.

Nouvelle-Zélande (4-4-2) : Crocombe – Payne (Bindon, 85e), Surman, Boxall, Cacace (Randall, 76e) – Singh (Thomas, 76e), Bell, Stamenic, Just (De Vries, 85e) – Wood, McCowatt (Old, 66e). Sélectionneur : Darren Bazeley

Égypte (4-2-3-1) : Shoheir – Hany, Ibrahim, Fathy (Rabia, 41e), Fatouh – Attia, Lasheen – Ziko (Abdelkarim, 76e), Salah (Abdelmaguid, 85e puis Abdelmonem, 90e+9), Ashour (Zizo, 85e) – Marmoush (Trézéguet, 76e). Sélectionneur : Hossam Hassan.

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