En direct : Nouvelle-Zélande-Égypte (0-0)

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Par Alexandre Lejeune
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Rebonjour aux chanceux qui m'accompagnaient sur le live précédent, bienvenue aux petits nouveaux : on enchaîne avec un trépidant Nouvelle-Zélande-Égypte. Celui-ci, il va être pour les plus courageux, ou les plus insomniaques. 

Par Alexandre Lejeune

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