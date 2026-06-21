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- Nouvelle-Zélande-Égypte
En direct : Nouvelle-Zélande-Égypte (0-0)
Par Alexandre Lejeune
Rebonjour aux chanceux qui m'accompagnaient sur le live précédent, bienvenue aux petits nouveaux : on enchaîne avec un trépidant Nouvelle-Zélande-Égypte. Celui-ci, il va être pour les plus courageux, ou les plus insomniaques.
Nouvelle-Zélande
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Égypte
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
MC Max Crocombe TP Tim Payne FS Finn Surman MB Michael Boxall LC Liberato Cacace JB Joe Bell MS Marko Stamenic CM Callum McCowatt SS Sarpreet Singh EJ Eli Just CW Chris Wood
Par Alexandre Lejeune