Nouvelle-Zélande-Egypte, un match historique à plus d'un titre

Les Etats-Unis, pionniers dans tous les domaines. Dans tout pile une semaine, la Nouvelle-Zélande défiera l’Egypte dans le cadre de la deuxième journée du groupe G et ce match sera historique.

Oui, évidemment, parce que ce sera la première fois que les deux pays s’affronteront et in extenso, la première fois qu’un match de Coupe du monde opposera une nation membre de la confédération océanienne (OFC) à une de la confédération africaine (CAF).

La boucle n’est pas encore bouclée

Une fois ce duel OFC-CAF réglé, il restera trois cas de figures pour que toutes les confédérations de la FIFA se soient affrontées entre elles dans un Mondial :

Asie contre Asie

Océanie contre Océanie (mais pour ça, il faudrait déjà voir deux pays océaniens se qualifier)

Afrique contre Afrique

Pour le troisième cas de figure, vous connaissez l’effet Mandela ?

Sur quelle chaîne regarder le match Iran - Nouvelle-Zélande ?