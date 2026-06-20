Pronostic Nouvelle-Zélande Égypte : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Découvrez notre pronostic pour Nouvelle-Zélande – Égypte en Coupe du monde 2026. Victoire de l’Égypte recommandée pour ce match décisif.

Informations clés La L’Nouvelle-Zélande a tenu l’Iran en échec 2-2.

Égypte a fait match nul 1-1 contre la Belgique.

L’Égypte a battu la Russie 1-0 récemment.

Infos du match Stade BC Place Vancouver (Vancouver, Canada) — capacité 52 497 Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Nouvelle-Zélande Darren Bazeley Entraîneur Égypte Hossam Hassan

Nouvelle-Zélande et Égypte s’affrontent pour la deuxième journée de la Coupe du monde 2026. Les Néo-Zélandais, menés par Darren Bazeley, ont surpris en accrochant l’Iran (2-2) grâce à une belle performance offensive. De l’autre côté, l’Égypte de Hossam Hassan a tenu tête à la Belgique (1-1), prouvant sa solidité défensive. L’enjeu est simple : une victoire rapprocherait les Pharaons de la qualification, tandis que les All Whites cherchent à confirmer leur bonne entame.

L’Égypte en pole position pour l’emporter

Forme Nouvelle-Zélande

Date Domicile Score Extérieur Résultat 16/06/2026 Iran 2-2 Nouvelle-Zélande D 06/06/2026 Angleterre 1-0 Nouvelle-Zélande L 03/06/2026 Haïti 4-0 Nouvelle-Zélande L 30/03/2026 Nouvelle-Zélande 4-1 Chili W 27/03/2026 Nouvelle-Zélande 0-2 Finlande L

Nouvelle-Zélande est en difficulté. Après une lourde défaite contre Haïti (0-4), ils ont montré du caractère face à l’Iran (2-2). Chris Wood et ses coéquipiers devront maintenir cette intensité face à une Égypte plus structurée.

Forme Égypte

Date Domicile Score Extérieur Résultat 15/06/2026 Belgique 1-1 Égypte D 06/06/2026 Brésil 2-1 Égypte L 28/05/2026 Égypte 1-0 Russie W 31/03/2026 Espagne 0-0 Égypte D 27/03/2026 Arabie saoudite 0-4 Égypte W

L’Égypte s’appuie sur une défense solide et une attaque tranchante. Tenir la Belgique en échec (1-1) et battre la Russie (1-0) montre une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau. Mohamed Salah et Omar Marmoush restent les principales menaces offensives. Pour plus d’informations sur les performances des équipes lors de cette compétition, consultez notre analyse sur la Tunisie et le Japon.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 22/03/2024 Égypte 1-0 Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande n’a jamais battu l’Égypte, avec une défaite lors de leur seule confrontation récente (1-0). Cet historique conforte les Pharaons avant ce match crucial.

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Le football reste imprévisible : rien n’est jamais acquis sur le terrain.

Nouvelle-Zélande - Égypte, un match historique à plus d’un titre