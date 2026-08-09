Grosse surprise à la CAN

Cameroun 1-0 Nigeria

But : Nyadjou (19e)

David à fait tomber Goliath. Largement favorites de la CAN féminine, les Nigérianes ne triompheront pas. Les Super Falcons ont en effet été battues ce dimanche par le Cameroun au stade des quarts de finale, à Casablanca (1-0). Un véritable exploit de la part des Lionnes indomptables, qui ont d’abord ouvert le score sur un magnifique coup-franc de la défenseuses Maeva Nyadjou (1-0, 19e). Avant de faire le dos rond pour résister aux assauts de la Parisienne Rasheedat Ajibade et ses coéquipières.

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Malgré dix-neuf tirs (dont neuf cadrés), les tenantes du titre ne reviendront pas dans la partie, et ne pourront donc pas briguer un onzième sacre continental. Un rêve toujours à la portée de Camerounaises pour lesquelles il s’agirait d’une première, elles qui devront défier le Maroc, pays hôte, en demi-finales. Une victoire qui leur offre également un ticket pour la prochaine Coupe du monde, à l’été 2027.

Rendez-vous ce mercredi pour continuer d’écrire l’histoire.

On connaît désormais tous les quarts de finalistes de la CAN féminine