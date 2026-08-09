Darwin Núñez rebondit en Turquie

Comme un air de Liverpool bis. Un an après avoir quitté les bords de la Mersey pour l’Arabie saoudite et Al-Hilal, Darwin Núñez change à nouveau de maillot. L’attaquant uruguayen a été prêté pour la saison prochaine à Trabzonspor, en Turquie. Ironie du sort, il y retrouvera un certain Mohamed Salah.

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Plus vraiment dans les plans du côté de la Saudi Pro League, Núñez tentera donc une nouvelle fois de se relancer chez le récent troisième de Süperlig.

Toujours aussi dure, cette loi de l’évolution.

Un maire turc veut offrir un terrain à Salah pour ses petits-enfants