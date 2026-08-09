S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Darwin Núñez rebondit en Turquie

TB
4 Réactions
Darwin Núñez rebondit en Turquie

Comme un air de Liverpool bis. Un an après avoir quitté les bords de la Mersey pour l’Arabie saoudite et Al-Hilal, Darwin Núñez change à nouveau de maillot. L’attaquant uruguayen a été prêté pour la saison prochaine à Trabzonspor, en Turquie. Ironie du sort, il y retrouvera un certain Mohamed Salah.

Embed t.co

Plus vraiment dans les plans du côté de la Saudi Pro League, Núñez tentera donc une nouvelle fois de se relancer chez le récent troisième de Süperlig.

Toujours aussi dure, cette loi de l’évolution.

Un maire turc veut offrir un terrain à Salah pour ses petits-enfants

TB

Commentaires

Les membres ont posté 4 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Boutique SO - Maillots

Coffret collector « équipe de France »

à partir de 59.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.