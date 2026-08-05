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Mohamed Salah semble avoir trouvé son nouveau club

ABS
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Mohamed Salah semble avoir trouvé son nouveau club

Qui sera l’heureux élu ? Le club turc de Trabzonspor a annoncé mardi soir sur ses réseaux sociaux que Mohamed Salah avait ouvert les discussions avec l’état major du club pour s’y engager. Pour rappel, Mo Salah est libre depuis le 30 juin dernier et son départ de Liverpool. Le Pharaon doit arriver ce mercredi midi en Turquie pour passer sa visite médicale et signer un éventuel contrat.

Et pourtant, Salah était proche d’un autre club turc

Après avoir passé neuf saisons à Liverpool, le joueur de 34 ans avait besoin de temps et de nombreuses hésitations pour choisir sa nouvelle destination. Et pour cause, avant de prendre la direction de Trabzon en bord de mer Noire, Salah a longtemps été annoncé du côté d’Istanbul, pour signer au Beşiktaş

La star égyptienne a donc préféré le calme de la plage au tumulte de la ville pour profiter pleinement de sa pré-retraite. À voir s’il pourra prendre part au tour préliminaire de la Ligue Europa le 27 août prochain avec les Karadeniz Fırtınası.

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ABS

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