Andre Onana connaît son avenir

Half of my heart is in Havana, Onana. Sous contrat jusqu’en 2028 à Manchester United et prêté à Trabzonspor cette saison, Andre Onana poursuit l’aventure en Turquie. Ce vendredi, le club de SüperLig a officialisé le prêt du gardien camerounais pour une nouvelle saison.

Trabzonspor en Ligue Europa grâce à sa 3e place la saison dernière

Grâce notamment aux performances de son gardien de 30 balais, Trabzonspor avait terminé troisième du championnat turc en 2025-2026. Qualifié pour la Ligue Europa, Andre Onana ne retrouvera donc pas son club de Manchester United qui disputera de son côté la Ligue des champions.

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Pour son retour, Trabzonspor aurait quand même pu faire une annonce à la Jean Onana.

Andre Onana se marre après le derby de Manchester, avec une récompense d’homme du match en Turquie