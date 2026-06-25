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L’Iran demande l’annulation du match des fiertés contre l’Égypte

MJ
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L’Iran demande l’annulation du match des fiertés contre l’Égypte

Déjà que le match sentait la tension à plein nez, il fallait évidemment en ajouter une couche. Selon le New York Times, l’Iran a demandé à la FIFA d’empêcher toute cérémonie ou activité promotionnelle en soutien à la communauté LGBTQ+ autour du match contre l’Égypte, prévu ce samedi à 5h, heure française, à Seattle.

La rencontre avait été désignée comme Pride Match par le comité d’accueil de la ville américaine avant même le tirage au sort. Petit problème : l’affiche oppose finalement deux pays qui ne voulaient absolument pas être associés à cette initiative. La Fédération iranienne estime qu’aucune animation liée à ce « mouvement » ne doit avoir lieu dans le stade ou dans l’environnement officiel du match.

La FIFA temporise

La FIFA, elle, a rappelé que les drapeaux arc-en-ciel et les symboles liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre étaient autorisés dans tous les stades de cette Coupe du monde. Gianni Infantino avait déjà tenté de calmer le jeu en janvier, en expliquant qu’il n’y aurait pas officiellement de « match des Fiertés », mais simplement un match de Coupe du monde à Seattle, pendant que des événements extérieurs se tiendraient dans la ville.

Sur le terrain, l’Égypte et l’Iran joueront aussi une partie importante pour la qualification. En tribunes, la FIFA va surtout devoir faire ce qu’elle préfère : sourire devant tout le monde et espérer que personne ne lui demande vraiment de choisir un camp.

L’Iran autorisé à voyager plus tôt avant son match face à l’Égypte

MJ

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