Dayot Upamecano explique comment défendre sur Haaland

Voilà un duel qui pourrait faire quelques étincelles. Alors que la France et la Norvège ont rendez-vous ce vendredi soir pour se disputer la première place du groupe I, Dayot Upamecano se prépare à défier l’un des meilleurs buteurs de la planète. Car s’il a affirmé se moquer de ce match, il y a fort à parier qu’Erling Haaland ne dirait pas non à un nouveau doublé face aux Bleus. « Il faut toujours avoir à la fois un œil sur lui, regarder où il se situe, et un œil sur le porteur du ballon, même si on n’est pas en situation d’infériorité numérique, détaille Dayot Upamecano, interrogé sur la meilleure manière de freiner la terreur norvégienne par L’Équipe. Quand il est dans mon dos, que l’un de ses coéquipiers déborde, je sais que je vais devoir prendre deux ou trois fois l’information pour savoir où il va, comment il se positionne. On sait tous que c’est un joueur qui va très vite sur ses premiers appuis, un peu comme Kylian (Mbappé). »

L’important, c’est le mouvement

Malgré le gabarit du Cityzen, le patron de la défense tricolore – qui pourrait être aligné aux côtés de Maxence Lacroix à Boston – assure que la clé pour le gêner se trouve ailleurs. « Je crois que le plus important dans le duel qu’on lui livre, c’est le placement initial et l’orientation du corps de sorte à toujours pouvoir avoir un œil sur le ballon et un œil sur lui, poursuit-il. S’il vous échappe, c’est difficile de le rattraper, car il va très, très vite. Paradoxalement, Haaland, c’est plus un combat de déplacements qu’un véritable combat physique. Il faut être prêt sur chaque appui, regarder où il se situe. »

Que l’observation du grand prédateur commence.

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