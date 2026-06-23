Un Anglais au sifflet de Norvège-France

Les Bleus connaissent le monsieur chargé de surveiller les contacts avec Erling Haaland. L’Anglais Michael Oliver devrait arbitrer Norvège-France, match crucial pour la première place du groupe, vendredi 21h à Boston. L’arbitre de 41 ans connaît déjà bien les grands rendez-vous.

Habitué de la Premier League et des soirées européennes, Oliver avait notamment dirigé la demi-finale de Ligue des nations contre l’Espagne en 2025, le Portugal – France lors de l’Euro 2024, ainsi que Hongrie – France à l’Euro 2021. Autant dire que les Bleus ne découvrent pas totalement le personnage.

Un habitué des gros matchs

En début de tournoi, Michael Oliver avait dû renoncer à la rencontre Côte d’Ivoire – Équateur à cause d’une petite blessure et avait été remplacé par François Letexier. S’il a retrouvé le terrain lors de Pays-Bas – Suède, il sera donc au centre des débats pour un match qui pourrait offrir un parcours plus aisé au premier du groupe. Rappelons que la France n’a besoin que d’un point pour terminer en tête.

C’est ce qu’on pourrait appeler l’Oliver’s twist.

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