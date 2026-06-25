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Un nouveau risque d’orages pour Norvège-France ?

EM
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Un nouveau risque d’orages pour Norvège-France ?

Combien de temps de pause cette fois-ci ? L’équipe de France affronte, ce vendredi (21 h), la Norvège pour la finale de ce groupe I avec à la clé une première place de cette poule. Sauf qu’un risque (certes très faible) d’orage pèse au-dessus de la rencontre et sur nos têtes.

On devrait tout de même éviter le scénario de ce lundi soir face à l’Irak, où la rencontre avait repris après deux heures de longue et pénible attente en cette période de canicule pour les supporters des Bleus dans l’Hexagone.

Un peu de pluie, ça n’a jamais tué personne

Les joueurs de Guy Stéphan vont devoir préparer les K-way pour l’échauffement. Météo France estime que les risques d’averses tournent autour de 55 % dans le ciel de Boston. Des orages sont craints peu avant 17 h, soit vers la toute fin de la rencontre. Le National Weather Service, le service de météo américain, confirme des « risques d’averses avec possibilité d’orages ».

Cette fois-ci, Zeus ne devrait pas pouvoir calmer les éclairs du capitaine Kylian.

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EM

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