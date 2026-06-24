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Le jour où Guy Stéphan a remplacé Didier Deschamps sur le banc des Bleus

EM
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Le jour où Guy Stéphan a remplacé Didier Deschamps sur le banc des Bleus

Le presque éternel adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan, va vivre son deuxième match sur le banc de l’équipe de France ce vendredi face à la Norvège, après le retour dans l’Hexagone du sélectionneur endeuillé par la disparition de sa maman.

Une défaite contre le Danemark pour Stéphan

Il avait déjà endossé ce rôle le 3 juin 2022, lors d’un match de Ligue des nations face au Danemark, au moment de la mort du père de Didier Deschamps.

L’expérience ne s’était pas passée comme prévu pour celui qui est l’adjoint de DD depuis 2012. Alors qu’ils restaient sur une série de 20 matchs sans défaite, les Bleus s’étaient inclinés (1-2) au Stade de France, avec un doublé d’Andreas Cornelius qui avait mélangé les centraux tricolores pendant une trentaine de minutes, notamment William Saliba sur sa seconde réalisation.

On a surtout envie de savoir si Guy Stéphan va se pointer en costume.

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EM

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