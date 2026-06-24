Comment les Bleus vont concocter un bon petit 0-0 contre la Norvège

L’équipe de France n’a plus gagné son troisième match de Coupe du monde depuis 2006. Sous Didier Deschamps, absent vendredi en raison d'un deuil, elle a même cultivé l’habitude des matchs nuls, dans tous les sens du terme (6 sur 7). Pas d’inquiétude, les Bleus savent comment concocter un bon p’tit 0-0 contre la Norvège.

→ Sortir les coiffeurs

Les remplaçants se plaignent souvent d’être remplaçants, mais quand ils jouent, on comprend pourquoi ils sont remplaçants. Pour ce match contre la Norvège, soyez donc sûrs que Deschamps – qui ne sera pas sur le banc à la suite du décès de sa mère – fera kiffer ses finisseurs et ses lofteurs en faisant tourner, malgré l’importance de conserver cette première place. Après avoir passé plus de quinze jours à errer dans la salle de muscu de l’hôtel bostonien des Bleus, quelques joueurs vont pouvoir se dégourdir les jambes, le cul entre deux chaises : ils n’ont plus le rythme mais ils ont le talent. Quand Rayan Cherki tentera de glisser des petits ponts, Zaïre-Emery enchaînera les passes latérales pour passer le temps. Résultat : un match chiant, une heure et demie de perdue, et aucun enseignement à tirer. Comme depuis 2006, bordel !

→ Rappeler Mandanda et Varane le temps d’un match

Retraités depuis peu, Steve Mandanda et Raphaël Varane s’ennuient ferme. Le premier cité s’est d’ailleurs confié dans un bouquin pour raconter son spleen, quand le deuxième trompe la galère en se baladant de cérémonie en cérémonie. Une vie au ralenti, que Deschamps peut accélérer en les rappelant le temps d’un match. Les deux totems ont souvent été de ces parties chiantes à souhait, entre France-Équateur en 2014 (0-0), France-Danemark en 2018 (0-0) ou France-Tunisie en 2022 (0-1). Alors une purge de plus sur le CV, ça ne changerait pas grand-chose.

→ Lancer la coupure pub au bon moment sur M6

Le 30 novembre 2022 était annulé le but que personne n’a vu. Inscrite par Antoine Griezmann, avant d’être squeezée par la VAR, l’égalisation française contre la Tunisie n’a jamais été diffusée sur les écrans de TF1. La raison ? La première chaîne d’Europe a tout simplement envoyé la pub, pensant le match terminé. Contre la Norvège, rebelote. Il suffira à Monsieur Michael Oliver d’indiquer la pause fraîcheur vers 22h30, à Xavier Domergue de lancer une réclame pour Durex ou Rexona, et le tour est joué. À défaut d’assister à une fin de match infâme, vous aurez le droit à une 800e rediff de Cauchemar en cuisine. Toujours mieux que de voir les Bleus cuire au soleil.

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→ Compter sur Haaland qui s’en tape

« Honnêtement, je me moque un peu de ce match. On est qualifiés. On a réussi à passer, ce qui est incroyable, donc ce match ne m’intéresse pas plus que ça. Ils vont probablement gagner contre nous, ils vont probablement même gagner le tournoi. » C’est ce qu’a bougonné Erling Braut Haaland au micro de la Fox, après la victoire de la Norvège contre le Sénégal (3-2). Du fatalisme saupoudré d’un je-m’en-foutisme sans sucres, qui n’augure rien de joyeux et nous casse déjà les bonbons. Interrogé en conf, son sélectionneur, Ståle Solbakken, s’est montré encore plus enthousiaste : « Il y aura quelques changements contre la France. Ce n’est pas que nous ne voulons pas gagner, mais l’intervalle entre les deux matchs est très court. » Même les adversaires s’y mettent.

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→ Penser aux bonnes économies à faire

Si elle a voté un budget record pour la saison à venir, la FFF est comme tout le monde : elle doit se serrer la ceinture et voit ainsi chaque économie comme une aubaine à ne pas foutre en l’air. À commencer par les frais de transport. Logés à Boston, les Bleus jouent tous leurs matchs dans le nord-est des States. Jusque-là, rien de fou. Oui mais voilà, si les hommes de Deschamps ne terminent pas premiers du groupe I, ils devront tailler fissa sur la côte ouest en seizièmes (Dallas) avant d’enchaîner les déplacements à chaque tour (New York, Miami, Atlanta, re-New York). Du kérosène à en exploser les notes de frais. Comme un match nul suffit pour finir en tête, on vous laisse imaginer le scénario.

Liste des troisièmes matchs de groupe des Bleus sous Didier Deschamps :

France-Équateur (0-0) : Coupe du monde 2014

Suisse-France (0-0) : Euro 2016

Danemark-France (0-0) : Coupe du monde 2018

Portugal-France (2-2) : Euro 2020

Tunisie-France (1-0) : Coupe du monde 2022

France-Pologne (1-1) : Euro 2024

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