Tunisie-France : Tu sais que tu regardes TF1 quand…

Comme d'habitude, tu as regardé le match des Bleus sur la Une, ce mercredi, et tu as pu savourer le point du nul arraché par Antoine Griezmann à la dernière minute, même si la pause pub très rapide t'a empêché de profiter de l'après-match. Toi, tu sais que tu regardes TF1 quand...

… tu gardes en travers de la gorge le sacre italien à l’Euro 2000.

… tu trouves que l’Oscar du meilleur film accordé à La La Land en 2017 était totalement mérité.

… tu ne sais toujours pas si ce petit ange de Grégory Lemarchal a remporté la Star Ac’.

… tu savais très bien qu’il n’y aurait pas de remontada lors de Barça-PSG. Même si Thiago Silva et ses copains auront tremblé.

… au ciné, tu ne restes jamais jusqu’au bout des génériques Marvel.

… tu ne sais pas qui est Ole Gunnar Solskjær. Ni Felipe Caicedo.

… tu n’as jamais entendu parler du Fergie Time.

… tu te foires toujours sur tes réservations de vacances, car tu penses qu’il y a 30 jours en juillet et en août.

… tu crois encore que Lens a été sacré champion de France en 2002.

… tout comme l’OM en 1999.

… tu ne comprends toujours pas pourquoi Franck Jurietti n’a jamais eu droit à la moindre sélection en équipe de France.

… pour toi, rien n’est plus beau qu’un but qu’une pub dans le temps additionnel.

… tu te souviens encore du jour où ta favorite Ariadna Gutiérrez, alias Miss Colombie 2015, est devenue Miss Univers.

… tu ne sais compter que jusqu’à 90.

TF1 a encore coupé le match trop tôt !L’arbitre vient d’annuler les deux buts de l’Argentine, et la main de Maradona en 1986. La France jouera donc le Mozambique en 8e. — SO FOOT (@sofoot) November 30, 2022

… tu n’as jamais compris le fameux « Et un, et deux, et trois zéro ! » du 12 juillet 1998.

… ta plus belle émotion foot ? L’Atlético qui soulève la Ligue des champions en 2014 face au Real de Sergio Ramos.

… tu n’aimes pas les rappels en concert.

… quelle purge ce pays de Galles-Iran, terminé sur le score de 0-0.

… tu savais que Greg LeMond ne pourrait pas reprendre 50 secondes à Laurent Fignon sur le contre-la-montre final du Tour de France 1989.

… tu restes encore émerveillé par le 6-2 infligé par Karim Benzema et compagnie à la Suisse, lors du Mondial au Brésil.

… tu n’es pas très dessert.

… tu as savouré la qualification en C3 de l’OM. C’est mieux que rien.

… tout comme tu avais savouré la qualif’ de tes Bleus pour le Mondial 1994.

« 1-1 entre la France et la Bulgarie. Les Bleus joueront le Mondial aux États-Unis. Mais là, il y a la pub pour la nouvelle Renault Safrane, on debrief dans 5min. » pic.twitter.com/vSXexcBBcc — Mr. Kaiz (@MrKaiz) November 30, 2022

… tu trouves que Daenerys Targaryen fait une bonne reine et que la dernière saison de Game of Thrones est réussie.

… au Nouvel An, tu vas te coucher à 23h59.

… bravo à Schalke 04 pour son titre de champion d’Allemagne 2001 !

… tu es supporter nantais et tu regrettes que ton équipe n’ait pris que cinq points en Coupe d’Europe cette saison.

… heureusement, tu peux te consoler en te remémorant ce superbe derby remporté chez l’ennemi rennais, en janvier 2020.

… tu n’as pas trop aimé Usual Suspects. C’était qui finalement, ce Keyser Söze ?

… tu te souviens encore du titre de champion de Manchester United, en 2012.

… tu ne liras pas cette dernière ligne.