Erling Haaland connaît le vainqueur de la Coupe du monde

« Je m’en bats les couilles ». Pas besoin de parler anglais, ni norvégien pour comprendre où voulait en venir Erling Braut Haaland à l’issue du match Norvège-Sénégal (3-2). Interrogé par la Fox concernant le duel France-Norvège, attendu pour la dernière journée de ce groupe I (afin d’en déterminer le leader), Haaland n’a pas vraiment caché son désintérêt pour les performances des Bleus : « Honnêtement, maintenant que l’on est qualifiés, je m’en fiche un peu. Je m’en fiche aussi de leurs résultats. Ils nous battront certainement et gagneront le tournoi. »

Embed t.co

Avantage France avant la dernière journée

À égalité de points, la France et la Norvège se départageront vendredi prochain (21 heures) à New-York. Les Bleus partent avec l’avantage de la différence de buts (+5 contre +4) et pourront donc se contenter du nul pour terminer en tête de ce groupe I, avec une revue d’effectif.

Revivez Norvège - Sénégal (3-2)