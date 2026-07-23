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La FIFA attaquée sur l'affaire Balogun

ABS
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La FIFA attaquée sur l'affaire Balogun

Lise Klaveness, la voie à suivre. Silence radio depuis quelques jours du côté de la FIFA sur l’affaire Balogun. De son côté, Lise Klaveness entend bien remettre la lumière sur ce scandale. Pour rappel la FIFA avait permis à Folarin Balogun, initialement exclu, de jouer un match de Coupe du monde, après que la Maison Blanche soit directement intervenue dans le dossier.

Klaveness avait déjà attaqué la FIFA…

La présidente de la fédération norvégienne de football a annoncé ce jeudi, au Timesqu’elle était sur le point de formuler une plainte auprès du comité d’éthique de la FIFA. L’ancienne joueuse attend également que Gianni Infantino reconnaisse « qu’il s’agissait d’une erreur ».

Très engagée sur de nombreux sujets de sociétés, dont les causes féministes, Lise Klaveness n’en est pas à son premier coup d’essai contre la FIFA. En juin dernier, la fédération norvégienne avait déjà saisi ce même comité d’éthique pour clarifier le prix de « la paix » remis par Infantino à Donald Trump.

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ABS

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