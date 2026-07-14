Pour son retour au pays, la sélection norvégienne s’offre un dernier coup de rame royal

C’est bon, le clapping des Islandais est définitivement ringardisé. Autrice de sa meilleure performance en Coupe du monde après 28 ans d’absence, la Norvège, éliminée en quarts de finale par l’Angleterre, s’est offert un retour triomphal au pays. Dès la descente de l’avion, le meilleur buteur national Erling Haaland s’est fait remarquer en tenant un raton laveur empaillé, avant de filer à la réception donnée par le roi Harald, lequel s’est montré très ému au moment de féliciter les troupes de Ståle Solbakken.

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Partie d’aviron géante

Une fois au Palais royal, les joueurs norvégiens ont eu la bonne surprise d’être accueillis par 90 000 de leurs compatriotes, lesquels se sont empressés de s’asseoir dans les jardins de la résidence pour s’offrir une dernière séance d’air-aviron, le geste devenu emblématique de la nation scandinave. Preuve que la royauté fonctionne différemment là-bas, c’est le prince héritier Haakon, aperçu à plusieurs reprises dans les tribunes VIP du Mondial, qui s’est chargé de battre la mesure.

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Vivement le prochain Euro !

Roy Keane reproche au père de Haaland de voir les matchs sous alcool