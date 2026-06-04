On a enfin trouvé le successeur du clapping islandais

« Rame, rame, rameurs, ramez ». Oubliez les Islandais et leur clapping à l’Euro 2016, les Vikings norvégiens promettent de nous offrir du spectacle en tribune. Les supporters des Drillos nous ont montré un avant-goût de ce qu’ils étaient capables de faire aux États-Unis lors de la victoire de la Norvège face à leur voisin suédois (3-1) à Oslo lundi soir.

Une référence aux drakkars

Guidés par le rythme du tambour, les supporters norvégiens ont sorti les avirons et ont mimé des gestes de rameurs en poussant un cri. Une référence aux rameurs des drakkars du Nord, reprise en chœur par toute la tribune de l’Ullevaal Stadio d’Oslo. Si les Norvégiens se déplacent en nombre aux États-Unis, ils pourraient nous offrir un beau spectacle dans les gradins, notamment face à l’équipe de France le 26 juin prochain.

Avec Haaland comme capitaine, le drakkar norvégien espère surmonter la vague du groupe I.

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