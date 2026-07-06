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Emmanuel Macron défend Kylian Mbappé

EL
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Emmanuel Macron défend Kylian Mbappé

Après les insultes racistes de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla à l’encontre de Kylian Mbappé, l’affaire prend une tournure (géo)politique. Ce lundi soir, l’Élysée a publié un communiqué dans lequel Emmanuel Macron « soutient Kylian Mbappé et l’équipe de France » face à de telles attaques.

Mélenchon et Attal au soutien du capitaine des Bleus

« Le président paraguayen a écrit au président français en ce sens, condamnant les propos qui ont été tenus comme l’a fait le ministère des Affaires étrangères paraguayen », a indiqué la présidence française. Quelques minutes plus tôt, le gouvernement paraguayen s’était effectivement désolidarisé de sa sénatrice.

De nombreux politiciens français ont pris la parole dans la journée pour condamner cette sortie. « Le racisme abaisse ceux qui s’en rendent coupables. Elle est le déshonneur du Paraguay, vous êtes l’honneur de la France », a écrit, sur X, Jean-Luc Mélenchon en s’adressant au capitaine des Bleus. Sur le même réseau social, Gabriel Attal a affiché son « soutien » à l’attaquant français, clamant que « le racisme et les discriminations n’ont leur place nulle part ».

Dire que tout ça ne serait pas arrivé si l’arbitre avait su tenir son match.

Le bout du tunnel pour Tchouaméni ?

EL

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