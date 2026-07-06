Mondial 2026

8es

Portugal-Espagne (0-1)

Cristiano Ronaldo jouera-t-il la Coupe du monde 2030 avec le Portugal ?

SF le Lundi 06 Juillet à 23:45 2 Réactions

Éliminé avec le Portugal contre l’Espagne ce lundi soir, Cristiano Ronaldo ne remportera pas la Coupe du monde cette année. Pensez-vous CR7 capable de s’entretenir à la salle de gym pour être de la partie en 2030, à 45 ans, dans un Mondial qui se jouera en partie au pays ?