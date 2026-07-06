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La Fédération belge en remet une couche sur la FIFA après l'affaire Balogun

EM
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La Fédération belge en remet une couche sur la FIFA après l'affaire Balogun

Un scénario à la Netflix, version bureaucratie sportive. Ce lundi, la fédération belge (RBFA) a publié un nouveau communiqué pour tenter de faire la lumière sur l’imbroglio Balogun. En effet, dans sa lettre ouverte, la RBFA dit vouloir « expliquer publiquement les évènements de ces dernières heures ». Problème : ils sont complètement dans le flou, faute de réponse de la FIFA.

Plus de son, plus d’image

Face à l’insistance des Belges, la FIFA a visiblement opté pour la stratégie de l’autruche. La fédération explique avoir réclamé à la FIFA une copie de la décision, le détail de la procédure suivie, et « avoir exposé sa position concernant la réglementation applicable ».

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La seule réponse obtenue tient plus de la fin de non-recevoir que d’une explication : « En guise de seule réponse, la FIFA a adressé une lettre à la RBFA indiquant qu’elle considérait cette correspondance comme un recours, qu’un juge avait été désigné et que la RBFA ne disposait que de quelques heures pour introduire ce recours. La FIFA n’a fourni aucune information. »

Faute de mieux, la fédération belge dit se retrouver dans le flou le plus complet et « n’avoir d’autre option que de contester l’éligibilité du joueur pour le prochain match ».

Le match se joue dans moins de 24 heures…

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EM

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