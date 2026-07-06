S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Le PSG envoie en un jeune gardien en prêt au Portugal

NB
Réactions
Le PSG envoie en un jeune gardien en prêt au Portugal

Trois petits matchs et puis s’en va. Renato Marin, jeune gardien brésilio-italien de 19 ans du PSG (il fêtera ses 20 ans le 10 juillet), s’en va un an en prêt au CD Nacional, sans option d’achat, rapporte le Diário de Notícias Madeira. Il renforce un club dernièrement 14ᵉ de première division portugaise et basé sur l’île de Madère.

En quête de temps de jeu et d’expérience

Le natif de São Paulo rejoint un effectif majoritairement lusophone, dans le but d’engranger de l’expérience et du temps de jeu en professionnel, qu’il n’a logiquement pas depuis son arrivée libre en 2025 au Paris Saint-Germain (2 rencontres de Ligue 1, une de Coupe de France).

Formé à l’AS Roma pendant les cinq ans précédant son transfert en France, l’ancien U19 de l’Italie (12 sélections) avait commencé son parcours au Brésil, entre Palmeiras et le FC São Paulo.

Quid de Lucas Chevalier ?

Le PSG établit un nouveau record

NB

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Mag So Foot spécial C1 PSG "Après tant d'années..."

à partir de 5.50€



23
Revivez Mexique-Angleterre (2-3)
Revivez Mexique-Angleterre (2-3)

Revivez Mexique-Angleterre (2-3)

Revivez Mexique-Angleterre (2-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.